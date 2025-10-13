Gamingdator – Ryzen 5 / RX 6600 / 16 GB / 1,5 TB SSD

sigmaBeta
Medlem
●
Säljer en välbyggd och tyst gamingdator i nytt skick.
Datorn byggdes förra året till min bror, men han hade inget intresse, så den har mest stått sedan årsskiftet.
Alla komponenter är i nytt skick och fungerar felfritt.
Specifikationer:
Moderkort: ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI(inbyggt WiFi och Bluetooth)
Processor (CPU): AMD Ryzen 5 5500 (6 kärnor / 12 trådar, upp till 4.2 GHz)
Kylare: Thermaltake Toughair 110
Grafikkort (GPU): XFX SWFT 210 Radeon RX 6600 8GB
RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz
Lagring:
Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1 TB (nyinköpt förra veckan)
WD Blue 3D NAND SSD 500 GB
Nätaggregat: Cooler Master Elite NEX W500(+100Watt)
Chassi: Zalman Z1 Iceberg White (stilrent, bra luftflöde)
Operativsystem: Windows 11 Pro (aktiverad, giltig Windows 10-licens)
Övrigt:
Datorn är stabil, tyst och snabb – perfekt för gaming i 1080p och allroundanvändning.
Se bilder för skick.
Pris:
4 500 kr
Finns endast för upphämtning i centrala östra Göteborg .
Säljes till rätt köpare.
Inga byten.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.