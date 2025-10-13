Gamingdator – Ryzen 5 / RX 6600 / 16 GB / 1,5 TB SSD

Säljer en välbyggd och tyst gamingdator i nytt skick.

Datorn byggdes förra året till min bror, men han hade inget intresse, så den har mest stått sedan årsskiftet.

Alla komponenter är i nytt skick och fungerar felfritt.

Specifikationer:

Moderkort: ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI(inbyggt WiFi och Bluetooth)

Processor (CPU): AMD Ryzen 5 5500 (6 kärnor / 12 trådar, upp till 4.2 GHz)

Kylare: Thermaltake Toughair 110

Grafikkort (GPU): XFX SWFT 210 Radeon RX 6600 8GB

RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600 MHz

Lagring:

Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1 TB (nyinköpt förra veckan)

WD Blue 3D NAND SSD 500 GB

Nätaggregat: Cooler Master Elite NEX W500(+100Watt)

Chassi: Zalman Z1 Iceberg White (stilrent, bra luftflöde)

Operativsystem: Windows 11 Pro (aktiverad, giltig Windows 10-licens)

Övrigt:

Datorn är stabil, tyst och snabb – perfekt för gaming i 1080p och allroundanvändning.

Se bilder för skick.

Pris:

4 500 kr

Finns endast för upphämtning i centrala östra Göteborg .

Säljes till rätt köpare.

Inga byten.

