Halloj!

Efter uppdatering har jag ett chassi till övers.

Kolink satellite plus.
https://www.webhallen.com/se/product/281724-Kolink-Satellite-...

Använd och fint skick. Dvs något enstaka märke, men inget som stör/förstör den som "möbel".

I denna sitter en psu.
Corsair sf450 modulärt.
Tror det är Guld cert.

Sladdar som kommer med:
1st pcie
2st type 4
1st 24pin atx

