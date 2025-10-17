Halloj!

Efter uppdatering har jag ett chassi till övers.

Kolink satellite plus.

https://www.webhallen.com/se/product/281724-Kolink-Satellite-...

Använd och fint skick. Dvs något enstaka märke, men inget som stör/förstör den som "möbel".

I denna sitter en psu.

Corsair sf450 modulärt.

Tror det är Guld cert.

Sladdar som kommer med:

1st pcie

2st type 4

1st 24pin atx

