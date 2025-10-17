dizzep
Medlem
●
Halloj!
Efter uppdatering har jag ett chassi till övers.
Kolink satellite plus.
https://www.webhallen.com/se/product/281724-Kolink-Satellite-...
Använd och fint skick. Dvs något enstaka märke, men inget som stör/förstör den som "möbel".
I denna sitter en psu.
Corsair sf450 modulärt.
Tror det är Guld cert.
Sladdar som kommer med:
1st pcie
2st type 4
1st 24pin atx
