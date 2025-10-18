Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Stream Deck USB-C Lösning

Stream Deck USB-C Lösning

Hej gott folk!
Uppdaterade till en Stream Deck Mk.2 men stod på Elgatos hemsida att den kom som USB-C -> USB-A trots att den kommer med USB-C -> USB-C. Min Gaming Laptop har endast två USB-C uttag som redan används och alla USB-C hubbar som jag hittar verkar endast ha en USB-C koppling med dataöverföring och en med enbart PD-laddning.

Här kommer då frågan:
Blir det enklast att köpa en USB-C till USB-A adapter med dataöverföring och använda den med Stream Deck:et, eller är det bättre att köpa en redig HUB som har två dataöverförings-uttag? Behöver oavsett tips på produkt. Var inne på den här från Kjell & Company, men där är det endast en av uttaget som har dataöverföring. Vill helst inte lägga en förmögenhet på det heller eftersom det egentligen bara är ett uttag som saknas.

Ptja. Köp en C -> A. Kostar inte många kronor. Fungerar det inte så kan du ta det vidare därifrån.

Och "1x USB-C 3.2, laddning PD upp till 100 W (85 W till laptop)" betyder att den har stöd för usb-c 3.2 OCH laddning i samma. Inte att den bara klarar laddning.

1m
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/usb/...

2m
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/usb/...

dock är de nog egentligen overkill och verkar som att den inte behöver mer bandbrädd än vad USB 2.0 levererar (<480Mbit/s) och specad GRÄNSSNITT: USB 2.0 enligt deras hemsida så du kan troligen komma undan ännu billigare med en usb-A 2.0 till USB-C kabel om du vill.

OBS
möjligen om det inte kommer funka om steamdeck använder sig av DP-alt mode i usb-c för att driva lcd panelen.

kan inte svara på det.

Hör av dig till återförsäljaren du handlade av, och säg att du inte fick den kabel som annonseras. Be dem att rätta felet (skicka dig rätt kabel) eller täcka kostnaden av köpet av en USB-C -> USB-A adapter. Eller någon annan lösning som ni båda går med på, typ ett presentkort på X kronor så att man slipper extra frakt och hanteringskostnader.

Det kanske inte handlar om en stor summa, men för min del är det en princip-sak om jag köper något.

Hör av dig till återförsäljaren du handlade av, och säg att du inte fick den kabel som annonseras. Be dem att rätta felet (skicka dig rätt kabel) eller täcka kostnaden av köpet av en USB-C -> USB-A adapter. Eller någon annan lösning som ni båda går med på, typ ett presentkort på X kronor så att man slipper extra frakt och hanteringskostnader.

Det kanske inte handlar om en stor summa, men för min del är det en princip-sak om jag köper något.

Jo det är väl det rätta egentligen iom att butiken missat att uppdatera sin hemsida sedan elgato slutade skicka med UsB-A kabel med enheten.

https://help.elgato.com/hc/en-us/articles/18208816152333-Elga...

Note - In the past, Stream Deck MK.2 was packaged with a USB-C to USB-A Cable. Now, it includes a USB-C to USB-C cable.

Ptja. Köp en C -> A. Kostar inte många kronor. Fungerar det inte så kan du ta det vidare därifrån.

Och "1x USB-C 3.2, laddning PD upp till 100 W (85 W till laptop)" betyder att den har stöd för usb-c 3.2 OCH laddning i samma. Inte att den bara klarar laddning.

Testade tidigare i dag och varken Stream Deck:en eller min externa SSD funkar när de hamnar i PD-uttaget, men båda funkar i det andra. Men ska kanske köra på en adapter ändå.

1m
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/usb/...

2m
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/usb/...

dock är de nog egentligen overkill och verkar som att den inte behöver mer bandbrädd än vad USB 2.0 levererar (<480Mbit/s) och specad GRÄNSSNITT: USB 2.0 enligt deras hemsida så du kan troligen komma undan ännu billigare med en usb-A 2.0 till USB-C kabel om du vill.

OBS
möjligen om det inte kommer funka om steamdeck använder sig av DP-alt mode i usb-c för att driva lcd panelen.

kan inte svara på det.

Originalkabeln är lite böjd i passformen för att den ska passa bra, tror ni att en adapter lik den här hade funkat lika bra? Eller är det bättre på att satsa på en vanlig sladd och hoppas att den inte svänger sönder sig?

Länk till hur baksidan ser ut. (Vänster)

