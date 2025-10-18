Stream Deck USB-C Lösning

Hej gott folk!

Uppdaterade till en Stream Deck Mk.2 men stod på Elgatos hemsida att den kom som USB-C -> USB-A trots att den kommer med USB-C -> USB-C. Min Gaming Laptop har endast två USB-C uttag som redan används och alla USB-C hubbar som jag hittar verkar endast ha en USB-C koppling med dataöverföring och en med enbart PD-laddning.

Här kommer då frågan:

Blir det enklast att köpa en USB-C till USB-A adapter med dataöverföring och använda den med Stream Deck:et, eller är det bättre att köpa en redig HUB som har två dataöverförings-uttag? Behöver oavsett tips på produkt. Var inne på den här från Kjell & Company, men där är det endast en av uttaget som har dataöverföring. Vill helst inte lägga en förmögenhet på det heller eftersom det egentligen bara är ett uttag som saknas.