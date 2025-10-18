Dator:
Intel Core i5 14600K 3.5 GHz 44MB
ASUS Prime Z790-P
G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz CL 35 Triden
EVGA GeForce RTX 3070 8GB XC3 ULTRA
Stream Deck USB-C Lösning
Dator:
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Skrivet med hjälp av Better SweClockers
PC: Ryzen 9 5900X | RTX 4080 Super 16GB | G.Skill Trident Z Neo 64GB 3600MHz CL16 | 12TB NVMe SSD - 4TB SATA SSD = total 16TB SSD + Seagate IronWolf 10TB internal HDD | Synology DS920+ w/20GB RAM SHR 48TB
Skärmar: ASUS PG32UCDM 32" 4K OLED 240Hz, Acer Predator XB323UGX 32" 1440p 270Hz
Foto: Canon 80D & 60D + Canon 17-55/2.8 IS, Canon 10-22, Canon 70-200/2.8L IS II, Canon 100/2.8L IS Macro
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows