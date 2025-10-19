Icke fungerande Blue Yeti

Hej,

Jag vet ej om detta är rätt forum, eller rätt hemsida att fråga detta på, men jag känner ej någon tekniskt lagd person i verkliga livet, och ni är de enda jag kom att tänka på.

Jag köpte en Blue Yeti-mikrofon second hand med tillhörande arm några dagar sedan; mikrofonen fungerade väl runt en timme innan den plötsligt helt slutade fungera efter en mindre flytt, LED-lampan börjar ej ens lysa—på grund av extrem social ångest överlag har jag ej klarat av att påbörja någon form av dispytsprocess, vilket jag är fullt medveten om att är absurt och löjligt, men jag kan ej rå för det—jag har ett visst hopp om att själva miniUSB-porten är problemet, men mina försök att fixa den har ej givit upphov till förändring.

Jag kan ej lött någonting sedan högstadiet och har ej någon utrustning för det, och att införskaffa sådant för detta projekt känns lite överflödigt. Finns det, därav, någon i Stockholmstrakten som skulle kunna hjälpa mig att löda på en ny miniUSB-port på mikrofonen?

Om frågan över ej får ett positivt svar, finns det någon marknad för icke-fungerande mikrofoner, om även för en struntsumma—eller en gåva till någon som vill ha reservdelar, vilket fortfarande är bättre än att kasta den som elskrot.

Ängsliga, ödmjuka och saktmodiga tack för alla eventuella svar.