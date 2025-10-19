Windows bootup-problem sedan en dag tillbaks

Hej!

Ville kolla om någon annan här varit med om samma sak precis. Sedan någon dag eller två tillbaka så har mitt Windows 10 Pro fått problem med att boota smidigt.

Anledningen till att jag skriver en tråd här är att det drabbade både min HTPC och min huvud-dator samtidigt. Det som händer är att datorn startar som vanligt, den kommer till mitt account-name med de snurrande prickarna för att efter det bara fastna med svart skärm med musen tillgänglig men resten av operativsystemet verkar slutat ladda. Det går däremot köra Ctrl + Alt + Del för att starta program den vägen om än i ett begränsat tillstånd.

Efter kanske 10 min så laddas resten av Windows 10 in normalt däremot. Är detta något ni stött på? Är det kopplat till Windows avslut av stöd för operativsystemet kanske?