Windows bootup-problem sedan en dag tillbaks

Vispsleven
Medlem ★
●
Visa signatur
X2 3800+ A64 Manchester (10*240, 2400 mhz 1.55v), MSI K8N NEO 2 Platinum, 2048 mb Corsair TwinX 3200C2 (2.5-3-3-8, 200 mhz, 2.75v), AIW X800XT (544/544), 74 gb Raptor, 250 Seagate, Tagan 480w
Hej!
Ville kolla om någon annan här varit med om samma sak precis. Sedan någon dag eller två tillbaka så har mitt Windows 10 Pro fått problem med att boota smidigt.
Anledningen till att jag skriver en tråd här är att det drabbade både min HTPC och min huvud-dator samtidigt. Det som händer är att datorn startar som vanligt, den kommer till mitt account-name med de snurrande prickarna för att efter det bara fastna med svart skärm med musen tillgänglig men resten av operativsystemet verkar slutat ladda. Det går däremot köra Ctrl + Alt + Del för att starta program den vägen om än i ett begränsat tillstånd.
Efter kanske 10 min så laddas resten av Windows 10 in normalt däremot. Är detta något ni stött på? Är det kopplat till Windows avslut av stöd för operativsystemet kanske?
X2 3800+ A64 Manchester (10*240, 2400 mhz 1.55v), MSI K8N NEO 2 Platinum, 2048 mb Corsair TwinX 3200C2 (2.5-3-3-8, 200 mhz, 2.75v), AIW X800XT (544/544), 74 gb Raptor, 250 Seagate, Tagan 480w
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.