USB-ljudet kommer fram och tillbaka.

Hej!

Jag har fått ett problem som kan vara det mest frustrerande jag har varit med om inom datorer.

Datorn jag använder har börjat göra ljud för sig som att en USB kopplas in och sedan ut igen fast HELA TIDEN.

Har försökt så gott jag har kunnat att leta på nätet och här i forumet utan svar.

Men det jag har kommit fram till och hittat är följande.

- Det kan vara en krets i en av USB-uttagen så som damm, liten insekt osv.

- Uttagen håller på att ge upp.

Men i detta har jag använt mig av "USBLogView" för att se vad som kopplas ur eller snarare vilken port det gäller och den heter:

Port_#0006.Hub_#0002

Med det sagt kan jag inte hitta denna porten/huben.

Jag har testat att koppla ur och koppla in på VARJE USB-uttag för att identifiera vilken det är utan att hitta den och det gäller USB-A och USB-C.

Jag har även blåst med burkluft och kollat varje uttag förhand för att se om något sitter i dom.

Jag märker också av att när detta sker så ballar också mitt iCUE ur (om det ens har med det att göra).

Så min fråga är vad jag gör åt detta och vad jag kan göra rent konkret eller om någon faktiskt vet vad problemet är?

Ska tilläggas att detta inte alltid händer, det händer ibland och då letar jag fix eller startar om datorn tills det har försvunnit.

Mina specifikationer kommer här:

Moderkort:

ASUS ROG Strix X570-F GAMING

CPU:

AMD Ryzen 9 5900X

RAM:

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4

3600MHz 32GB

GPU:

ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT

SSD:

Samsung 870 EVO Series 2TB

Samsung 860 EVO Series 250GB

Hårddiskar:

WD Desktop Black 2TB 3.5

Seagate Momentus 500GB

Chassi:

Corsair Mid-Tower 5000X RGB

Operativsystem:

Windows 11 Pro