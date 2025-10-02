Istället för Macbook - Studier och enkla spel

- Plats
Hej,
I samband med studiestart så köpte jag en Macbook Air M4 vilket på alla sätt och vis är en fantastisk dator. Den är snabb, kompakt och har grym batteritid. Däremot gnager det lite i mig att jag genom arbetet vant mig så pass med Windows att använda MacOS skaver och jag vill istället för att lära mig operativet lägga tid på studierna.
Innan datorn går på retur så har jag börjat titta på vad som rimligtvis kan ersätta en Macbook. Jag förstår att det kan vara svårt att hitta en windowsdator som ersätter alla aspekter men desto mer jag googlar desto mer osäker blir jag.
Så nu söker jag hjälp - vilka datorer är det jag bör titta på? Budget omkring 11-14 tusen. Smidigt och lätt ska det vara då jag reser ofta. Gärna bra batteritid även om jag inser att det är där jag eventuellt behöver göra största kompromissen Dockas till en 34" UW-skärm och alla övriga tillbehör via blåtand.
Hoppas på bra hjälp!
Nu är det rätt många år sen jag pluggade på universitet men en seriös fråga. Vad ska du läsa?
Nu är det rätt många år sen jag pluggade på universitet men en seriös fråga. Vad ska du läsa?
Cybersäkerhet, så något prestandamonster behövs inte.
