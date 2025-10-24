Photoshop Elements - Boot Camp på iMac 27

Hej!

Har en Apple iMac 27” 2020 som jag körde boot camp på med Windows 10, det har funkat helt ok.

Köpte och laddade nyligen ner Photoshop Elements 2025 men det strulade och delar av bilden bestod av svarta fält som döljer funktioner mm.

Testade idag att installera Windows 11 Home (hittade en guide på YouTube som gjorde detta möjligt trots att Boot Camp inte stöder Windows 11), uppdaterade Windows och laddade ner Photoshop Elements på nytt.

Hjälpte inte, blir fortfarande fel…

Nån som vet vad det kan bero på och ev. har en lösning?