Innan Intel är redo att släppa Nova Lake, de första processorerna för stationära datorer tillverkade med den nya 18A-processen, kommer företaget enligt rykten släppa en mindre omgång kretsar i Arrow Lake-S Refresh. Dessa ska vara pressade till högre prestanda med högre klockfrekvens och diverse förbättringar.

Nu rapporterar Videocardz att testresultat från Geekbench med en av dessa processorer har dykt upp. Det handlar om Core Ultra 7 270K Plus, som enligt tidigare uppgifter skulle ha 8 P- och 12 E-kärnor, men som enligt restresultatet i själva verket har 8 P- och 16 E-kärnor.

Om processorn inte är felidentifierad innebär det att 270K Plus ser ut att snarast bli en nedbantad, billigare version av toppmodellen i nuvarande Arrow Lake-familjen, Core Ultra 9 285K.

Testresultatet kommer från en okänd Lenovo-maskin som även var utrustad med 48 GB primärminne och ett Geforce RTX 5090D, vilket indikerar att testet förmodligen utfördes i Kina.

Resultaten då? 3 205 poäng enkeltrådat och 22 206 poäng flertrådat – i princip samma enkeltrådade prestanda som 285K och bara något lägre flertrådat.