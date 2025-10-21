2019 presenterade Google planer på att ersätta tredjepartskakor i Chrome med ett ”integritetsskyddande” system för riktad reklam kallat Privacy Sandbox. Sex år och ett otal uppskjutningar senare kastar företaget in handduken och lägger ned hela initiativet, rapporterar Techspot.

Privacy Sandbox-chefen Anthony Chavez skrev om det i ett blogginlägg i förra veckan, och en talesperson för företaget har bekräftat för Adweek att hela projektet har avslutats. Istället kommer Chrome fortsätta erbjuda stöd för tredjepartskakor som kan användas för att spåra användare på webben, något som flera konkurrerande webbläsare antingen helt har slutat med eller har kraftigt begränsat.

Sedan starten har satsningen fått kritik från olika håll. Integritetsförespråkare har klagat på att Google fortfarande kommer veta för mycket om användare. Andra reklamföretag och även lagstiftare på båda sidor av Atlanten har ifrågasatt om satsningen inte skulle leda till att Google ytterligare förstärker sin position på marknaden.

Efter flera år har teknikerna Google införde, som Topics API och Protected Audience API, inte fått något större genomslag bland webbutvecklare och kakor har alltjämt fortsatt att dominera.