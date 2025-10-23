YouTube tar nu ett tydligare grepp i kampen mot AI-genererade deepfakes. På sin kanal Creator Insider presenterar plattformen ett nytt ”Likeness Detection Tool” - ett system som ska hjälpa innehållsskapare att hitta och ta bort videor där deras ansikte har använts utan tillstånd.

AI-tekniken har snabbt blivit så avancerad att det för oinitierade tittare ofta är näst intill omöjligt att avgöra om en videos äkthet. Det nya verktyget ska därför ge kreatörer möjlighet att själva upptäcka och rapportera material som använder deras ansikte på ett vilseledande sätt, till exempel videor som visar att de stödjer produkter eller politiska kandidater de inte har någon koppling till.

YouTube har testat systemet i liten skala men börjar nu rulla ut det till alla medlemmar i partnerprogrammet under de kommande månaderna. För att använda verktyget måste kreatören först verifiera sin identitet genom att ladda upp ett foto-ID och en kort selfie-video. Därefter skannar YouTube kontinuerligt efter innehåll där användarens ansikte kan ha återskapats med AI.

När en träff hittas visas videon i YouTube Studio, där kreatören kan begära borttagning enligt plattformens integritets- eller upphovsrättspolicy. Varje fall granskas manuellt, och användaren kan även välja att ignorera eller arkivera videon.

Syftet är att skydda både skapare och tittare i en tid när gränsen mellan verkligt och fabricerat snabbt suddas ut - och att ge kreatörer ett nytt verktyg för att behålla kontrollen över sin digitala identitet.