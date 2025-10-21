Minisforum har lanserat ett nytt ”chassi”, eller kanske snarare en dockningsstation, för externa grafikkort (eGPU). DEG2 är en uppföljare till företagets tidigare DEG1-modell och kommer framför allt med en uppgradering av anslutningsmöjligheterna, rapporterar Videocardz.

DEG2 har precis som föregångaren Oculink, men för de många datorer som inte har en Oculink-kontakt eller möjlighet att lägga till en via PCI-Express erbjuder den nya modellen även Thunderbolt 5. Med 80 Gbit/s ger det dubbelt så hög bandbredd för grafikkortet som med Thunderbolt 4/USB4.

Den nya dockningsstationen använder Intels JHL9480-kontrollerkrets och precis som i föregången sitter grafikkortet öppet på ovansidan, så det finns i princip ingen övre gräns för storlek på kortet. Användaren måste själv lägga till ett ATX- eller SFX-nätaggregat.

Utöver PCI-Expresskortplatsen och kontakterna för att ansluta till datorn har DEG2 en inbyggd M.2-kortplats för en SSD, två gammaldags USB-kontakter, en extra Thunderbolt 5-kontakt samt en 2,5 Gbit Ethernet-kontakt.

Minisforum presenterade den nya modellen under ett evenemang i Japan och har ännu inte lagt ut den på sin globala webbplats eller avslöjat hur mycket den kommer kosta.