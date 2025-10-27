Laptop med 17" skärm som kan driva en 27" skärm

Hej,

Mina föräldrar har alltid fått mina gamla datorer, men nu är deras sötebrödsdagar slut då jag inte har behov av att byta. De har tämligen enkla och klara behov. De förflyttar sig mycket så det blir måste vara en laptop. De vill ha minst 17". De nyttjar idag närmare 400 GB (RAW-fotografier) så jag tänker mig 1 TB HD. De spelar inga tunga spel, men kör ibland PS/LR för sina foton (exakt färgåtergivning är inget de bryr sig om). I övrigt inga tunga applikationer, men då de släktforskar tänker jag att det vore smutt om laptopen klarar av att projicera till en 27" extern skärm så de kan ha mycket information uppe samtidigt.

Budget för laptop + skärm runt 20.000kr

Jag försöker undvika att handla kinesiskt då jag i möjligaste mån inte vill stödja den regimen (även om jag vet att det är omöjligt att vara puritan i en globaliserad värld), men det är anledningen till att Lenovo inte är med i filtreringen på Prisjakt - https://www.prisjakt.nu/c/laptops-barbara-datorer?106039=1060...

Jag har aldrig ägt ACER själv. Känns https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=15354639 rimlig för deras behov?

Om jag kan lite om laptops kan jag inget om bildskärmar. Jag utgick från följande filtrering https://www.prisjakt.nu/c/datorskarmar?106039=106053&1705=271...

Kan https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14835051 vara ett rimligt köp till den ACER-laptopen?

HDMI 2.1 på båda artiklarna.

Det är mycket Ole, Dole, Doff när jag tittar på produkterna så har ni argument till varför jag istället bör köpa laptop A och skärm B har jag idel öra

Tack på förhand!