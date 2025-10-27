Forum Datorer och system Bärbara datorer Köpråd Tråd

Laptop med 17" skärm som kan driva en 27" skärm

Laptop med 17" skärm som kan driva en 27" skärm

Hej,

Mina föräldrar har alltid fått mina gamla datorer, men nu är deras sötebrödsdagar slut då jag inte har behov av att byta. De har tämligen enkla och klara behov. De förflyttar sig mycket så det blir måste vara en laptop. De vill ha minst 17". De nyttjar idag närmare 400 GB (RAW-fotografier) så jag tänker mig 1 TB HD. De spelar inga tunga spel, men kör ibland PS/LR för sina foton (exakt färgåtergivning är inget de bryr sig om). I övrigt inga tunga applikationer, men då de släktforskar tänker jag att det vore smutt om laptopen klarar av att projicera till en 27" extern skärm så de kan ha mycket information uppe samtidigt.
Budget för laptop + skärm runt 20.000kr

Jag försöker undvika att handla kinesiskt då jag i möjligaste mån inte vill stödja den regimen (även om jag vet att det är omöjligt att vara puritan i en globaliserad värld), men det är anledningen till att Lenovo inte är med i filtreringen på Prisjakt - https://www.prisjakt.nu/c/laptops-barbara-datorer?106039=1060...

Jag har aldrig ägt ACER själv. Känns https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=15354639 rimlig för deras behov?

Om jag kan lite om laptops kan jag inget om bildskärmar. Jag utgick från följande filtrering https://www.prisjakt.nu/c/datorskarmar?106039=106053&1705=271...
Kan https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14835051 vara ett rimligt köp till den ACER-laptopen?
HDMI 2.1 på båda artiklarna.

Det är mycket Ole, Dole, Doff när jag tittar på produkterna så har ni argument till varför jag istället bör köpa laptop A och skärm B har jag idel öra

Tack på förhand!

Billiga Acer är plastigt skräp enligt egen begränsad erfarenhet. Billiga HP likaså. Man får det man betalar för, så HPs Probook, Elitebook är kanske bättre byggda.
Dell?

Angående skärm, så är 27" nog inte den styrande faktorn, utan snarare upplösning och uppdateringsfrekvens.
Alltså, man får ha lite koll på vad skärmen vill ha, och vad datorn kan ge. Är allting nya prylar, så bör det väl oavsett egentligen, inte vara nåt problem. Men man vet aldrig...
Kan ju vara trevligt att matcha in/ut-gångar också, så man inte gör som jag och köper dubbla skärmar med HDMI-ingång när grafikkort oftast ger 1st HDMI och 2st DP...
Och på tal om det, kanske datorn kan drivas med USB-C-kabel, och därmed kan man ju fundera på en docka till alla inkopplingar, iom att laptopen ska vara lite flyttbar. Bara en kabel att plugga in/ur isåfall.

Och rörande 400GB RAW-bilder så tänker jag backup................?

