Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Sälja delar? Tips på rimliga priser?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Sälja delar? Tips på rimliga priser?

Har några saker som ”blivit över” efter olika uppgraderingar. Felfria saker.

Problemet är att jag inte vet vad det kan vara värt idag.

Moderkort: Asus Rog Z590 Maximus XIII Extreme köpt 2023

Processorer: 1st i9 11900K deliddad med lm felfri köpt 2022

1 st delidder från Derbauer, passar till 11900 processorer. använd 1 gång.

1 st i9 11900 KF i princip oanvänd, köpt sluter på 2022 eller början av 2023.

Ramminne: DDR4 128 GB Kingston Fury 3200 MHz

Grafikkort: AORUS GeForce RTX 3060 ELITE 12GB

Finns nog lite mer ramminnen

Kan man få några tips om ev värde?

Visa signatur

OS:Windows 11 25H2 Pro for Workstations 64-bit Build 26200.6901|CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D|GPU: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC |Moderkort: Asus ROG X870E Crosshair Hero|1 st Kingston SFYR2S2TO 2 TB, PCIe5 |2 st Kingston SFYRD2000G 2 TB PCIe4|1 st Kingston SFYRD2000G 4 TB PCIe4|RAM: Corsair Vengeance 96 GB DDR5-6000 CL30|PSU: Corsair HX1500i|Monitor: SAMSUNG ODYSSEY G5 C34G55T 34" DisplayPort 1.4|Chassi: Corsair 7000D Airflow|Kylare: Corsair iCUE Link Titan RX RGB 420mm

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

11900KF, 11900K & 3060 skulle jag säga är värda runt 2k styck, kanske någon hundralapp mer eller mindre.

RAM beror lite på hur dom är uppdelade (8/16/32-kit?)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Som komplement kan du även gärna använda Traderas "Vad är den värd?"-tjänst som finns i deras huvudmeny. (Femte raden)

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar