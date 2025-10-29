Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Har någon köpt datorkomponenter från Buyersclub? Hur var din upplevelse?

1
Har någon köpt datorkomponenter från Buyersclub? Hur var din upplevelse?

Tjena!
Jag är på jakt efter ett AM5 moderkort och buyersclub är nästa alltid högst upp på prisjakts listan för bäst pris.
Det känns lite för bra för att vara sant. Nu undrar jag om någon här på Sweclockers har köpt något från buyersclub och hur var er upplevese?

Hare gött!

Har vänner och familj som handlat där. Tyvärr har det varit en mestadels opålitlig och dålig upplevelse. Inget verkar skickas i tid (vi snackar flera veckor längre än utlovade datum), trasiga paket och mest av allt så är det riktigt krångligt att avsluta medlemskapet med kundtjänst som absolut inte vill hjälpa.
Läser man lite google reviews så är det samma där. Massa krångel, betalningskrångel, uteblivna leveranser, dålig kundservice, gömda avgifter och sånt.

Skulle undvika om jag var du.

Det var en tråd här tidigare om ett billigt 5070 Ti därifrån, köparen fick ett 9060 XT istället och det slutade med att köpet hävdes.

Men oavsett så skulle jag säga att butiker som tar betalt för medlemsskap för att man ska få bättre priser är en stor varningsflagga, det är inget som seriösa butiker brukar hålla på med.

Tack för svar! Höll mig undan och köpte från netonnet istället.

Hare gött!

Kräver inte dom tomtarna betald medlemsavgift med?

