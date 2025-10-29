Max Bite Hunter från Shark Gaming till sonen.... och mig

Hej,

Funderar på att skaffa en ny dator som min son på 11 år kan ha och spela Fortnite, Minecraft, Forza Horizon FC25 o lite Roblox på samt att jag gärna lirar lite Red Dead Redemtion 2 lite då och då.

Hittade denna datorn, är den alldeles för Overkill för behovet, tänker att den borde klara några år tills han blir äldre o kan fixa sin dator själv.

- Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III V1 16GB Grafikkort

- Intel Core i5-14400F Processor

- Gigabyte B760M Gaming X DDR4 Moderkort

- Kingston NV 3 1TB SSD

- Arctic Alpine 17 Co Cooler

- FSP Hyper80+PRO 650W Bronze Gen 5.1 Nätagg

- Windows 11 Home

- Shark Maelstrom Flow RGB Chassi.

Detta skulle kosta 11 898kr inkl. en Wifi adapter till USB-uttag.

Vad tror ni, är det en prisvärd dator?