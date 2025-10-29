Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Max Bite Hunter från Shark Gaming till sonen.... och mig

Max Bite Hunter från Shark Gaming till sonen.... och mig

Hej,

Funderar på att skaffa en ny dator som min son på 11 år kan ha och spela Fortnite, Minecraft, Forza Horizon FC25 o lite Roblox på samt att jag gärna lirar lite Red Dead Redemtion 2 lite då och då.

Hittade denna datorn, är den alldeles för Overkill för behovet, tänker att den borde klara några år tills han blir äldre o kan fixa sin dator själv.

- Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III V1 16GB Grafikkort
- Intel Core i5-14400F Processor
- Gigabyte B760M Gaming X DDR4 Moderkort
- Kingston NV 3 1TB SSD
- Arctic Alpine 17 Co Cooler
- FSP Hyper80+PRO 650W Bronze Gen 5.1 Nätagg
- Windows 11 Home
- Shark Maelstrom Flow RGB Chassi.

Detta skulle kosta 11 898kr inkl. en Wifi adapter till USB-uttag.

Vad tror ni, är det en prisvärd dator?

Min okunniga input:

Hur mycket RAM-minne finns? Ta inte mindre än 32GB. (eller ja, ta inte mer än 32 heller, ärligt talat)

DDR4 är förra generationen minneskretsar. Alltså kommer du inte kunna uppdatera den där maskinen i framtiden utan att byta RAM-minne, moderkort och CPU. På tal om det, så är CPUn 2 generationer gammal, och är väl i nedre halvan av prestandaskalan i den generationen. "Klara några år"? Well. Du KAN troligen peta in en begagnad i7 eller i9 i framtiden då.

1TB hårddisk är lite litet... Jag tankade hem World of Warships från Steam härom dagen. 135GB...
Kanske lätt uppgradering förvisso. 1TB är helt ok till Windows, och petar man in en 2TB till så har man till spel å program.

GPU, helt ok. Bra med 16GB.

// men vad vet jag, fråga en expert istället

Skrivet av mrTLU:

1TB är helt ok till Windows

Tar din windowsinstallation upp 1tb?

Visa signatur

Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA

Tror TS syftar på denna?

https://sharkgaming.se/max-bite-ultimator?srsltid=AfmBOorPwoE...

Skrivet av frong:

Tar din windowsinstallation upp 1tb?

Nej, det gör den inte.
Däremot tar min Steam-mapp upp närmare 1TB.

Var det hela frågeställningen?

// men vad vet jag, fråga en expert istället

Skrivet av mrTLU:

Min okunniga input:

Hur mycket RAM-minne finns? Ta inte mindre än 32GB. (eller ja, ta inte mer än 32 heller, ärligt talat)

DDR4 är förra generationen minneskretsar. Alltså kommer du inte kunna uppdatera den där maskinen i framtiden utan att byta RAM-minne, moderkort och CPU. På tal om det, så är CPUn 2 generationer gammal, och är väl i nedre halvan av prestandaskalan i den generationen. "Klara några år"? Well. Du KAN troligen peta in en begagnad i7 eller i9 i framtiden då.

1TB hårddisk är lite litet... Jag tankade hem World of Warships från Steam härom dagen. 135GB...
Kanske lätt uppgradering förvisso. 1TB är helt ok till Windows, och petar man in en 2TB till så har man till spel å program.

GPU, helt ok. Bra med 16GB.

Bra att du skriver okunnig input, för i5 14400F (och samtliga LGA 1700 prollar) kan köras med både DDR4 och DDR5, och klarar de flesta spel utmärkt på både 1440p och högre upplösningar.. DDR4 är det för övrigt inget fel på och duger finfint till vad OP och OPs son tänkt spela.

Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora

Skrivet av Hjemrdeil:

för i5 14400F (och samtliga LGA 1700 prollar) kan köras med både DDR4 och DDR5, och klarar de flesta spel utmärkt på både 1440p och högre upplösningar.. DDR4 är det för övrigt inget fel på och duger finfint till vad OP och OPs son tänkt spela.

Rätta mig om jag har fel, men kräver inte ett byte till DDR5, både nya minnen och nytt moderkort?

Visst, jag skrev det inte utryckligen, men min tanke bakom var att kanske är det bättre att köpa in sig på en DDR5-plattform redan nu, speciellt med tanke på att datorn inte kommer att uppgraderas på ett antal år, och därmed finns inga nya komponenter att köpa. Utan man är låst till beg-marknaden.

Men du menar att det är bättre att stanna här istället för att gå på DDR5 direkt?
Och detta stanna här, uppfyller önskemålet "borde klara några år"?

Skrivet av Hjemrdeil:

Bra att du skriver okunnig input

vänligt

// men vad vet jag, fråga en expert istället

https://sharkgaming.se/max-bite-hunter

Det var denna jag tittade på, justerade grafikkortet till ett med 16gb istället för 8.

Skrivet av mrTLU:

Min okunniga input:

Hur mycket RAM-minne finns? Ta inte mindre än 32GB. (eller ja, ta inte mer än 32 heller, ärligt talat)

DDR4 är förra generationen minneskretsar. Alltså kommer du inte kunna uppdatera den där maskinen i framtiden utan att byta RAM-minne, moderkort och CPU. På tal om det, så är CPUn 2 generationer gammal, och är väl i nedre halvan av prestandaskalan i den generationen. "Klara några år"? Well. Du KAN troligen peta in en begagnad i7 eller i9 i framtiden då.

1TB hårddisk är lite litet... Jag tankade hem World of Warships från Steam härom dagen. 135GB...
Kanske lätt uppgradering förvisso. 1TB är helt ok till Windows, och petar man in en 2TB till så har man till spel å program.

GPU, helt ok. Bra med 16GB.

Hej,
Tack för input, tåls att fundera på. Budgeten är väl inte allt för stor, risken kanske finns att den springer iväg i pris lite med ett bättre moderkort. Sen såklart tråkigt att bli begränsad i framtiden för att man "snålar" nu.

https://www.inet.se/produkt/d100080/taurus-pro-gaming-b580-12...

Kanske denna kan vara ett alternativ istället,

Skrivet av mrTLU:

Rätta mig om jag har fel, men kräver inte ett byte till DDR5, både nya minnen och nytt moderkort?

Visst, jag skrev det inte utryckligen, men min tanke bakom var att kanske är det bättre att köpa in sig på en DDR5-plattform redan nu, speciellt med tanke på att datorn inte kommer att uppgraderas på ett antal år, och därmed finns inga nya komponenter att köpa. Utan man är låst till beg-marknaden.

Men du menar att det är bättre att stanna här istället för att gå på DDR5 direkt?
Och detta stanna här, uppfyller önskemålet "borde klara några år"?

vänligt

Tillägg på detta är ju så att vi redan har en dator som klarar spelen hjälpligt. Den ska så lillasyster få ha... den datorn är byggd på ddr4 o kan således inte uppgraderas så smidigt. Så är nog kanske klokt att tänka på detta.

