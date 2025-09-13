Minsta användbara smartphone 2025?

Jag har ett tag varit trött på att alla telefoner nuförtiden är så himla stora. Min nuvarande, en Galaxy A54 som jag fått av jobbet, är så stor att den inte får plats i jeansfickan längre utan sticker upp ett par cm ovanför kanten. Dels är det obekvämt att böja sig eller gå i trappor eftersom den trycks in i höften, och dels riskerar den falla ur fickan och bli skadad (har hänt flera gånger).

Den minsta jag hittat är iPhone 12/13 mini som faktiskt får plats i fickan, och det funkar hyfsat. Men jag hade gärna haft en ännu mindre om det finns. Mina enda krav är att kunna köra BankID, Gmail och andra användbara appar så inga direkta prestandakrav så länge den fungerar. Hur gammal den är är inte heller viktigt så länge ovanstående uppfylls. Jag är inte främmande för root/jailbreak och sådant heller.

Har ni några tips?