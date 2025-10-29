Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Letar TV inför Black Friday, budget ca 10 000 kr. För film och PS5-gaming

Letar TV inför Black Friday, budget ca 10 000 kr. För film och PS5-gaming

Tjena!

Tänkte uppgradera Tvn under Black Friday och behöver lite input. Budget runt 10k, letar mest efter 65 tum men 75 tum kan vara ett kanske.

Kollar mest film och serier men vill att den ska funka bra till PS5 också så gärna minst 120 hz.

Någon som har koll på vilka modeller som brukar vara prisvärda eller vad man ska sikta in sig på?

Tar gärna emot tips på både märken och var man kan hitta bra deals.

