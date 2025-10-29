ARGB fläktar lyser men blinkar

I det senaste datorbygget för sonen används det ARGB belysning, som jag aldrig pysslat med förut. Fick ihop det tror jag, men belysningen flimrar/blinkar hela tiden. Jag har testat rycka ur relaterade kablar och stoppa dem på plats igen men samma resultat, allt flimmrar/blinkar. Det går att styra belysningen med olika färger och så men blinket/flimrandet är där hela tiden.

Chassit med belysning är Kolink Observatory HF Mesh och moderkortet är ett ASUS Prime B550-Plus.

Jag noterar att ARGB sladden jag ansluter till moderkortet har nån tillhörande anslutning märkt VGD (tror jag det står) men jag hittar ingen info om att den ska användas..

Oerhört tacksam för tips.