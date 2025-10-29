Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

ARGB fläktar lyser men blinkar

ARGB fläktar lyser men blinkar

I det senaste datorbygget för sonen används det ARGB belysning, som jag aldrig pysslat med förut. Fick ihop det tror jag, men belysningen flimrar/blinkar hela tiden. Jag har testat rycka ur relaterade kablar och stoppa dem på plats igen men samma resultat, allt flimmrar/blinkar. Det går att styra belysningen med olika färger och så men blinket/flimrandet är där hela tiden.
Chassit med belysning är Kolink Observatory HF Mesh och moderkortet är ett ASUS Prime B550-Plus.
Jag noterar att ARGB sladden jag ansluter till moderkortet har nån tillhörande anslutning märkt VGD (tror jag det står) men jag hittar ingen info om att den ska användas..
Oerhört tacksam för tips.

Dator: Windows 11 | CPU: Intel Core i7 14700 2.1 GHz 61MB | RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Vengean | Grafikkort: ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB OC
Övrigt: Nintendo Switch, Switch 2, NES Mini, SNES Mini, Nintendo New 3DS, NES, Famicom AV, PS3, PS5, AppleTV 4K, Synology NAS DS923+ (32GB), iPhone 17 Pro 128GB, LG OLED 55C2

Sökte lite på det och det verkar vara för många RGB enheter inkopplade och det chassit har ju 6 st vilket kan vara för mycket för en kontakt på moderkortet att driva.

Vgd är säkert extra voltage / ground om de misstänkte att en vanlig kontakt inte skulle orka driva alla.

Vgd är säkert extra voltage / ground om de misstänkte att en vanlig kontakt inte skulle orka driva alla.

Okej, skulle jag kunna testa använda den? Var ska jag sätta den isåfall?

Dator: Windows 11 | CPU: Intel Core i7 14700 2.1 GHz 61MB | RAM: Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz CL40 Vengean | Grafikkort: ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB OC
Övrigt: Nintendo Switch, Switch 2, NES Mini, SNES Mini, Nintendo New 3DS, NES, Famicom AV, PS3, PS5, AppleTV 4K, Synology NAS DS923+ (32GB), iPhone 17 Pro 128GB, LG OLED 55C2

Okej, skulle jag kunna testa använda den? Var ska jag sätta den isåfall?

VDG verkar vara en aRGB kontakt fast utan luckan och äldre Gigabyte moderkort hade visst den kontakten.

