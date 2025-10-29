dags för ny gaming burk

tjenare nu e de dags för ny burk till sambon då hennes börjar komma till åren. har slängt ihop ett test lite snabbt men tänkte jag kollar här vad experterna säger.

https://www.inet.se/datorbygge/b1720924/test-1

hon spelar i nuläget på en 1920x1080 skärm men kan säkert finnas möjlighet att det uppgraderas där också i framtiden.

det mesta spelas såsom bf6, hogwarts, cs2, borderlands 4 och mer. vill ha något för ca 20k. hårddiskar osv finnes redan men var tvungen att lägga in för att kunna gå vidare på inet för att få fram länken.