Asus STRIX RX 470 8GB bytes ev säljes

Har en ominad Asus RX 470 8GB Strix som bara har använts i en dator åt flickvännen för Planet Zoo och Civilization mestadels.

Tänkte slänga upp en "intressecheck" om någon har ett grafikkort som är bättre för gaming men kanske sämre för mining om denne skulle vara intresserad av att byta emellan dem då jag har sett liknande trades här på forumet. Kan eventuellt köra pengar emellan också. Är den enda ägaren sedan 2017.

Vid ett eventuellt byte ser jag att transparens är urviktigt men annars är jag ändå hyfsat öppen till det mesta (så länge kortet inte har totaltorterats i gruvorna).

Skulle någon vara intresserad av att köpa den rakt av så är det inte helt out of the question vid ett bra bud.

Hör gärna av er i DM's eller nedanför vad ni har håller till i STHLM och ser nog att affären sker mellan 4 ögon.

Mvh,

Nero