Rensning. GPU, RAM, Headset, mm.

Dags att rensa gömmorna på massa saker som inte längre används eller aldrig kommit till användning.

Allt kan skickas mot fraktkostnad men folk som kan hämta, köper flera saker kommer att ges förtur.

Original kartonger samt alla tillbehör som medföljde vid inköp finns till det mesta med ett par undantag, dock saknar jag kvittot på RAM och GPU.

Lägg BUD i tråden och med numret du budar på för att hålla det enkelt.

Kör öppen budgivning tills senast söndag kväll eller tidigare om jag får ett bud jag är nöjd med.

1. ASUS ROG Ryujin 240 AIO

Köpt på Inet för ett par månader sedan och satt på min 12700K. Kommer med oanvända Noctua fläktar samt de tillbehör som medföljde vid köp.

Jag har ett ASUS moderkort för LGA1700 och det passade fint då de har dubbla hål för fästet, det medföljer ingen separat bracket för Socket 1700.

2. MSI Armor RX570 4GB

Köptes begagnad under pandemin och har suttit i min sons dator fram tills idag då han fick ett nytt kort.

Kortet har funkat felfritt under den tiden vi haft kortet. (Ej Kvitto)

3. Arctic Liquid Freezer 2 RGB *NY*

Köptes på Amazon men kom aldrig till användning då den inte passade i mitt Maximus Hero.

Fläktarna som kom förmonterade är borttagna men medföljer, var så smart att jag tog bort fläktarna innan jag provade om den fick plats.

Kan vara så att det saknas ett par radiatorskruvar för fläktarna som ramlat ur, men det är ju standard och inte svårt att hitta.

Den är aldrig använd eller monterad. Skickar med en LGA1700 Bracket som jag köpte då det inte ingick någon.

4. Logitech Pro X Wireless Lightspeed

Köptes på Webhallen Juni 21.

Använda ett par veckor innan jag gick tillbaka till mina Epos, har sedan dess legat nerpackade.

5. Corsair Dominator Platinum 4x8GB 3200MHz CL16 DDR4 (CMT32GX4M4Z3200C16)

Köpta här på marknaden för något år sedan, satt i min dator tills för ett par månader sedan och funkade utan problem.

6. G303 Shroud Edition Lightspeed Trådlös Gamingmus

Köpt på Amazon Januari 2022 och användes under 1 månad, lärde mig aldrig gilla den och har därför legat i sin kartong.

7. Varmilo VA69 Special Edition 65% RGB MX RED *Obruten förpackning*

Köpt på Proshop mitten 21, obruten förpackning.

8. VORTEX 10 Black - Gaming Keyboard - Utan numpad - Nordisk - Svart

Köpt på Proshop November 21, kördes på under ett par veckor, men föll mig aldrig i smaken.

Outstanding quality gaming keyboard (60% Size) with Cherry MX Red Mechanical switches, RGB backlight with 16.8 mio colors, doubleshot PBT keycaps, USB connection, 100% anti-ghosting full n-key rollover, nordic layout

10 year anniversary edition