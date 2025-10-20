AMD RX580 med AIO samt Intel I3-4130T

Intel i3-4130T processor som kanske kan användas för felsökning eller liknande. Fungerade utmärk när jag la ner det i förpackning för ca 3-4 år sen.

GPU AMD RX 580 8 Gig samt kraken g12 kylning. Osäker på funktionen - jag har köpt det på tradera men aldrig installerat det.Radiatorn har några små skador -men inget som jag tror har betydelse.

Det saknas lite skruvar och ett par distanser men det går att ordna med en tur till järnaffären.

Endast avhämtning