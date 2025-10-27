Köpråd mekaniskt tangentbord

oakar
Funderar på att doppa första tån i att köpa ett mekaniskt tangentbord, har läst en del i trådarna här och det lutar åt ett Keychron K4 PRO, va bra pris nu med. Tar gärna input på om det är bra, är det bättre att vänta till bf?
https://www.maxgaming.se/sv/gaming-tangentbord/k4-pro-qmk-96-...
Är ute efter ett
- hyffsat tyst tangentbord
- trådlöst
- möjlighet att koppla flera enheter
- numbpad är trevligt med inte ett måste
- ISO layout, helst svensk men Nordic funkar
- helst svart
- inte kostar mer än 2k
Tar gärna tips på andra märken om ni har förslag!
Hade rekommenderat de du redan kikat på - https://www.inet.se/kategori/657/gaming/927/keychron
De har en drös olika modeller, kör själv just nu med https://www.inet.se/produkt/6103312/keychron-k2-pro-qmk-via-r...
