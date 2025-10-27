Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Köpråd mekaniskt tangentbord

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köpråd mekaniskt tangentbord

Funderar på att doppa första tån i att köpa ett mekaniskt tangentbord, har läst en del i trådarna här och det lutar åt ett Keychron K4 PRO, va bra pris nu med. Tar gärna input på om det är bra, är det bättre att vänta till bf?

https://www.maxgaming.se/sv/gaming-tangentbord/k4-pro-qmk-96-...

Är ute efter ett
- hyffsat tyst tangentbord
- trådlöst
- möjlighet att koppla flera enheter
- numbpad är trevligt med inte ett måste
- ISO layout, helst svensk men Nordic funkar
- helst svart
- inte kostar mer än 2k

Tar gärna tips på andra märken om ni har förslag!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade rekommenderat de du redan kikat på - https://www.inet.se/kategori/657/gaming/927/keychron
De har en drös olika modeller, kör själv just nu med https://www.inet.se/produkt/6103312/keychron-k2-pro-qmk-via-r...

Visa signatur

Back from the shadows pray for survival...

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar