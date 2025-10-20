Marknad Grafikkort

EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA

Säljes Grafikkort Publicerad idag 16:12
Pris:  4 500 kr
3rixon (David)
Apr 2006
115
5
Stockholm, Åkersberga
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
Kortet fungerar klockrent, säljes pga uppgradering.

Kan hämtas i Åkersberga norr om stockholm eller skickas mot fraktkostnad.

