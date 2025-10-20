EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA
Annonsen är verifierad via
Säljes Grafikkort Publicerad idag 16:12
Pris: 4 500 kr
Stockholm, Åkersberga
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
1
Kortet fungerar klockrent, säljes pga uppgradering.
Kan hämtas i Åkersberga norr om stockholm eller skickas mot fraktkostnad.
