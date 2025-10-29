Kan inte komma in från min iPad.

Skorpion76
Jag har stött på problem om jag loggar in på sidan från min iPad. Logga in kan jag göra, men jag kan inte starta nya trådar och inte svara i redan befintliga trådar.
Dubbelkolla så du verkligen är inloggad med rätt konto, dvs samma som du använder på datorn
Nu fungerar det riktigt bra! Tack för hjälpen!
