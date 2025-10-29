Forum Datorer och system Surfplattor Tråd

Kan inte komma in från min iPad.

Jag har stött på problem om jag loggar in på sidan från min iPad. Logga in kan jag göra, men jag kan inte starta nya trådar och inte svara i redan befintliga trådar.

Skrivet av Skorpion76:

Dubbelkolla så du verkligen är inloggad med rätt konto, dvs samma som du använder på datorn

Kan inte logga in från min iPad

Nu fungerar det riktigt bra! Tack för hjälpen!

