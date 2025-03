Super Flower Sleeve Cable Kit - Black/Green

Säljes, pga. felköp, ett enbart öppnat men aldrig använt kit med PSU kablar för specifika Super Flower nätagg. Inköpta på caseking.de men visste inte att dessa kablar inte skulle fungera i mitt Super Flower Leadex VII PRO pga. ytterligare en annan "universal" kontakt

Enligt https://www.watercoolinguk.co.uk/p/Super-Flower-Sleeve-Cable-... så stödjer dessa kablar enbart:

Compatibility Power Supplies (Unrestricted):

Super Flower Leadex 80 Plus Gold (550/650/750/850/1000/1300 Watt)

Super Flower Leadex II 80 Plus Gold (650/750/850/1000/1200 Watt)

EVGA SuperNova G2L (750/850 watts)

Super Flower Leadex 80 Plus Platinum (550/650/750/850/1000/1200 Watt)

Compatibility Power supplies (limited):

SuperFlower Golden Silent 80 Plus Gold Fanless Power Supply - 430 Watt

SuperFlower Golden Silent 80 Plus Platinum Fanless power supply - 500 watts

(These power supplies are partially modular so the fixed cables can not be replaced.)

Mer referenser:

https://www.caseking.de/en/super-flower-sleeve-cable-kit-schw...