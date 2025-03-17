Rensning datordelar
Logga in för att lägga ett bud.
Hej. Ska nu göra mig av med det mesta i dator garderoben.
Vissa saker är nya,andra i mycket gått skick samt i väl använt skick med märken och eventuell defekt.
*I ok skick = spår av användning!
*I använt skick = med märken!
Det mesta kan skickas. Förskottsbetalning gäller samt att köparen står för frakt. Tar inget ansvar för postens hantering.
Först ut. Säljes helst komplett i första hand.
Intel 9900k
Strix z390
G skills 32gb ram
750w Tuf gaming
Bud från 3000:- köp nu 3600:-
Strix 1080Ti vattenkylt
Bud från 1000:- köp nu 1300:-
Har olika AIO kylare
Nzxt 140
Corsair 240 i använt skick
Coolermaster 280 i ok skick.
Fractal Kelvin? 360 i ok skick har både Intel och am4
ej kompletta med fästen. Antingen Intel eller amd
*I ok skick = spår av användning!
Olika kylare alla är ej kompletta.
Noctua
Cooler master 212 osv
Barrow pump res köptes ny och använd i någon vecka
I ok skick.
D5 pump med stor res. Använd i några månader.
I ok skick
Olika radiatorer
140
240
280
360
35-60mm
I använt skick.
Chassin(skickas helst ej)
Strix 601 i helt okej skick.
Strix z11 välanvänt och moddat. Hela paneler runt om.
Netonnet chassi med glas runt om. Medföljer led fläktar.Bra skick
Antec server chassi med 4st fläktar. Grå ej fönster/glas
En drös med fittings 12/10 samt 90/45/30c
Vissa nya och andra använda. Så några kan ha defekta oringar.
Säljes helst tillsammans för enkelhetens skull.
I ok skick.
Fläktar 125st
120/140
Flertal olika märken
Rog rgb
Fractal
Corsair led samt 3st rgb
Noctua NF A14 5st 150st?
DDR 3 minnen
Dominator 2400 16gb
XMS3 1600 8gb
Har säkert missat något. Bud i tråden.