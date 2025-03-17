Rensning datordelar

Hej. Ska nu göra mig av med det mesta i dator garderoben.

Vissa saker är nya,andra i mycket gått skick samt i väl använt skick med märken och eventuell defekt.

*I ok skick = spår av användning!

*I använt skick = med märken!

Det mesta kan skickas. Förskottsbetalning gäller samt att köparen står för frakt. Tar inget ansvar för postens hantering.

Först ut. Säljes helst komplett i första hand.

Intel 9900k

Strix z390

G skills 32gb ram

750w Tuf gaming

Bud från 3000:- köp nu 3600:-

Strix 1080Ti vattenkylt

Bud från 1000:- köp nu 1300:-

Har olika AIO kylare

Nzxt 140

Corsair 240 i använt skick

Coolermaster 280 i ok skick.

Fractal Kelvin? 360 i ok skick har både Intel och am4

ej kompletta med fästen. Antingen Intel eller amd

*I ok skick = spår av användning!

Olika kylare alla är ej kompletta.

Noctua

Cooler master 212 osv

Barrow pump res köptes ny och använd i någon vecka

I ok skick.

D5 pump med stor res. Använd i några månader.

I ok skick

Olika radiatorer

140

240

280

360

35-60mm

I använt skick.

Chassin(skickas helst ej)

Strix 601 i helt okej skick.

Strix z11 välanvänt och moddat. Hela paneler runt om.

Netonnet chassi med glas runt om. Medföljer led fläktar.Bra skick

Antec server chassi med 4st fläktar. Grå ej fönster/glas

En drös med fittings 12/10 samt 90/45/30c

Vissa nya och andra använda. Så några kan ha defekta oringar.

Säljes helst tillsammans för enkelhetens skull.

I ok skick.

Fläktar 125st

120/140

Flertal olika märken

Rog rgb

Fractal

Corsair led samt 3st rgb

Noctua NF A14 5st 150st?

DDR 3 minnen

Dominator 2400 16gb

XMS3 1600 8gb

Har säkert missat något. Bud i tråden.