DELL Latitude 5500 |i5-8265U|256GB SSD|8GB DDR4|Win 11

Västmanland, Västerås
Säljer en Dell Latitude 5500 i bra skick.

Processor: 8th GEN Intel Core i5-8265U
Grafik: Intel UHD Graphics 620
RAM: 8 GB DDR4
Lagring: 256 GB SSD
Skärm: 15,6 tum, 1920×1080
OS: Windows 11 Pro
Batterihälsa: "Excellent" i BIOS, 79% hälsa.

Tangentbord med backlight.
Originalladdaren följer med.

Om det ska skickas står köpare för frakt. Skickas väl emballerat.

Skriv i tråden/Skicka PM om ni undrar något.

Buda på!

