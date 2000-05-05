DELL Latitude 5500 |i5-8265U|256GB SSD|8GB DDR4|Win 11
Annonsen är verifierad via
Säljes Bärbara datorer Publicerad idag 21:53
Utgångspris: 123 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
0
Processor: 8th GEN Intel Core i5-8265U
Tangentbord med backlight.
Säljer en Dell Latitude 5500 i bra skick.
Processor: 8th GEN Intel Core i5-8265U
Grafik: Intel UHD Graphics 620
RAM: 8 GB DDR4
Lagring: 256 GB SSD
Skärm: 15,6 tum, 1920×1080
OS: Windows 11 Pro
Batterihälsa: "Excellent" i BIOS, 79% hälsa.
Tangentbord med backlight.
Originalladdaren följer med.
Om det ska skickas står köpare för frakt. Skickas väl emballerat.
Skriv i tråden/Skicka PM om ni undrar något.
Buda på!