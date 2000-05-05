DELL Latitude 5500 |i5-8265U|256GB SSD|8GB DDR4|Win 11

Säljer en Dell Latitude 5500 i bra skick.

Processor: 8th GEN Intel Core i5-8265U

Grafik: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8 GB DDR4

Lagring: 256 GB SSD

Skärm: 15,6 tum, 1920×1080

OS: Windows 11 Pro

Batterihälsa: "Excellent" i BIOS, 79% hälsa.

Tangentbord med backlight.

Originalladdaren följer med.

Om det ska skickas står köpare för frakt. Skickas väl emballerat.

Skriv i tråden/Skicka PM om ni undrar något.

Buda på!