Razer Barracuda X trådlösa hörlurar & 2xNoctua NF-12-120mm

Säljer ett par Razer Barracuda X trådlösa gaming hörlurar som är andvända ett par timmar max de är som nya.Samt 2XNoctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM de har varit i drift ca 50 timmar säljer dom då jag bytat färg tema de är i nyskick start bud 200:- budgivning med start på 300:- för Razer barracuda X

De kan både skickas mot en fraktkostnad och hämtas här hos mig på plats.

Kvitto på hörlurarna finns.

Allt gott

Mvh.Niclas😊