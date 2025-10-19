Lenovo Ideapad 5

Hej,

Säljer min laptop som använts till studier, väldigt gott skick.

Skickar med en datorväska om så önskas.

Köpt hos Inet 2022-05-30. Hittar ej kvittot just nu dock så finns följesedel.

Föredrar upphämtning i Varberg. Går att frakta men jag tar inte ansvar för postens slarv.

https://cdon.se/produkt/lenovo-idg-barbar-dator-ideapad-5-15a...