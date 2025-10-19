Lenovo Ideapad 5
Säljes Bärbara datorer Publicerad 2025-10-19
Utgångspris: 3 500 kr
Antal bud: 0 st
Säljer min laptop som använts till studier, väldigt gott skick.
Köpt hos Inet 2022-05-30. Hittar ej kvittot just nu dock så finns följesedel.
Föredrar upphämtning i Varberg. Går att frakta men jag tar inte ansvar för postens slarv.
https://cdon.se/produkt/lenovo-idg-barbar-dator-ideapad-5-15a...