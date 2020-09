Nvidia avslöjar fler detaljer kring kyllösningen på Geforce RTX 3000-serien

Under tisdagens avtäckande av Ampere-arkitekturen och Geforce RTX 3000-serien kom Nvidia bland annat med påståendet att de lyckats sänka temperaturen med 30° C på Geforce RTX 3090 jämfört med det förra flaggskeppet Titan RTX. Påståendet ackompanjerades av bilder på en till synes innovativ kylningslösning med push-pull-effekt och smart styrning av luftflöde.

Under gårdagens teknikgenomgång som Nvidia höll för media gick bolaget in på detaljer och förklarade tydligare vad de menar med sitt påstående om temperaturen, och här kan vi konstatera att Nvidia varit lite väl generösa i sin beskrivning. Det de gjort är ett tankeexperiment snarare än en faktisk jämförelse. Som i "tänk om Titan RTX hade dragit 350 W precis som RTX 3090" och under dessa förutsättningar hade alltså det föregående kortet gått 30° C varmare än nykomlingen.

Samma jämförelse görs mellan Geforce RTX 2080 och Geforce RTX 3080 men även där under premissen "tänk om RTX 2080 hade dragit 320 W precis som dess efterföljare". Skillnaden blir mindre markant här med påstådda 20° C skillnad. Utöver svalare temperaturer medan Nvidia på att det under dessa teoretiska scenarion skulle röra sig om skillnad på ljudnivå mellan 10 och 20 dBA.

Vi betvivlar inte att Nvidia gjort framsteg med sina referenskylare vad det gäller både ljudnivå och prestanda men kan samtidigt kallt konstatera att de exempel som visats upp milt uttryckt är svåra att dra några slutsatser från.

Mer tydligt blir det när vi tittar på kylningsanordning och kretskort där Nvidia verkligen tänkt utanför boxen inför Ampere-lanseringen. Tvåfläktslösningen är uppdelad i en fläkt som trycker ut luft ur chassits baksida medan den andra fläkten drar luft underifrån grafikkortet genom dess kylfläns och upp ut ovanför kortet.

Designen möjliggörs av Nvidias nya kompakta kretskort vilket kan beskrivas som V-format i ena änden. Denna kompakta design gör att den bakre fläkten kan dra luft rakt genom grafikkorts kylfläns och ut på andra sidan. Lösningen är designad för att vara optimal i chassin med traditionellt luftflöde med intag i chassits främre undre del och utblås i dess bakre övre del.

Behovet för de nya kylningslösningarna är något Nvidia påpekade tidigt i deras presentation när de beskrev hur de designat Ampere för att skala med högre effektuttag än vad de gjorde med Turing-arkitekturen bakom Geforce RTX 2000-serien. Medan Turing planade ut prestandamässigt vid cirka 240 W har Ampere designats för att kunna skala prestandamässigt med ännu högre effektuttag uppemot 350 W.

Mer större effektuttag kommer högre värmeutveckling och med tanke på att angiven TBP (Total Board Power) ökat med nästan 50 procent mellan generationerna är det uppenbart att Nvidia behövde tänka om vad det gällde deras referenskylare. Hur bra det fungerar i praktiken får vi återkomma till när vi själva fått sätta korten på prov i vårt testlabb.

Är du själv sugen på ett Founders Edition-kort eller är tredjepartskorten av större intresse?