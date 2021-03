Efter att en grupptalan väckts lämnades det i juni förra året in en stämningsansökan till en federal domstol i San Jose, Kalifornien, där Googles krävdes på motsvarande 43 miljarder kronor i skadestånd. Enligt målsägande ska Google obehörigen ha samlat in data via webbläsaren Chrome trots inkognitoläge och att informationen om vad som sparas i inkognito varit vilseledande.

Google vidhöll vid tidpunkten att användare tydligt informeras om att inkognitoläget inte innebär att användares aktivitet blir osynlig och att det inte garanteras att viss aktivitet inte går att spåra. De ansökte därför om att hela målet skulle avslås direkt.

Nu har den federala domstolen i Kalifornien nekat Googles begäran om avslag. I beslutet framgår att Google inte har ansetts informera sina användare tillräckligt tydligt om hur inkognitoläget fungerar och vilken data som samlas in. Detta innebär dock inte att fallet är avslutat, utan endast att rättsprocessen fortgår.

Google hävdar fortfarande att de inte gjort något fel och att all information kring datainsamling funnits i den integritetspolicy användare godkänner när de använder Chrome som webbläsare. I ett uttalande till The Verge säger Googles talesman José Castañeda att de ska "försvara sig kraftigt" och fortsätta bestrida stämningen.

Trots att Google ska tvingas ställas inför rätta är beslutet bara början av en lång process. En grupptalan måste ta hänsyn till många olika parter och den ökade komplexiteten innebär att det troligen tar flera år innan ett avslutande skede kan nås.