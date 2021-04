AMD lanserade sin effektsvit Fidelity FX under 2019 och sedan dess har cirka 40 speltitlar byggt in någon form av stöd på PC. Totalt erbjuder sviten åtta, snart nio, tekniker av olika slag som ämnar att förbättra kvalitet eller öka prestanda. Microsoft tillkännager under årets upplaga av Game Stack Live att tre funktioner ur Fidelity FX-sviten nu blir tillgängliga på Xbox, gratis för samtliga utvecklare.

Först ut är Contrast Adaptive Sharpening som är ett skärpefilter som i regel används i samband med uppskalning från lägre upplösningar. Variable Shading är AMD:s namn på Variable Rate Shading vilket reducerar precision i shaders i de områden i bilden där det är mindre synligt. Och slutligen har vi Raytraced Shadow Denoiser som precis som namnet antyder är en algoritm för att minimera brus i skuggor som genererats genom ray tracing.

Fördelarna med att göra sviten tillgänglig är inte så mycket att tekniken i sig är unik men att lösningarna är gratis och tillåter utvecklare att lägga resurser på annat om de väljer att använda AMD:s standardiserade tekniker. Precis som sina PC-motsvarigheter rör det sig om öppen källkod som är fri för utvecklare att modifiera.

Huruvida övriga delar av Fidelity FX blir tillgängligt för Xbox och om det finns planer på att även erbjuda tekniken för Playstation återstår att se. Förhoppningen som delas av många att om fler konsolspelutvecklare börjar använda tekniken bör det innebära ännu bredare uppslutning även på PC-fronten.

Använder du någon av Fidelity FX-funktionerna genom AMD:s kontrollpanel eller direkt i spel?