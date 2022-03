Trots flera förseningar är det till slut dags för två att bli tre, då Intel tar plats bland AMD och Nvidia med grafikkorten Arc, vilken blir motsvarighet till konkurrenternas Geforce respektive Radeon. Intel går dock mot strömmen och väljer att börja debuten i den mobila änden, vilket sker i form av Arc "Alchemist" för bärbara datorer.

Evenemanget sänds live under namnet "A New Player has Entered the Game" och väntas bjuda på fler detaljer om de kommande grafikkorten, baserade på den skalbara Xe-arkitekturen. Tidigare uppgifter har talat om fem olika varianter och två olika grafikkretsar, där den ena tros bestyckas med uppemot 512 beräkningsenheter (eng. execution units, EU) och en 256-bitars minnesbuss, för en maximala prestandanivå som ska räcka för att ta upp kampen med Nvidias Geforce RTX 3070 Ti.

Den högre prestandanivån gäller dock främst grafikkorten för stationära datorer, och kvällens uppsättning är mer sannolikt baserade på den mindre kretsen med endast 128 EU. För det övre instegssegmentet för bärbara datorer väntas därmed snarare prestanda i klass med Nvidias Geforce RTX 3050 eller AMD:s Radeon RX 6400 för bärbara datorer. Exakt vad som väntar återstår att se vid sändningens start, onsdag den 30 mars klockan 17:00 svensk tid.

Vad hoppas du på att se från Intel ikväll?