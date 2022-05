Bland förra veckans Computex-nyheter och presentationer var det ett av de stora teknikbolagen som gick lite under radarn. Under mitten av veckan presenterade Microsoft ett projekt under kodnamnet "Project Volterra" – en kompakt ARM-baserad dator som vid första anblick påminner om Apples Mac Mini.

Chassit är gjort i återvunnen plast och under höljet huserar en systemkrets ur Qualcomms Snapdragon-familj. Exakt vilken nämns inte, men enligt källor till Windows Central är en anpassad variant av flaggskeppet Snapdragon 8cx Gen 3 en möjlighet.

Microsoft nämner dock att det rör sig om en variant med inbyggd neural processing unit (NPU) för att låta utvecklare dra nytta av artificiell intelligens vid applikationsutveckling. Det är dock inte något utvecklat av Qualcomms nytillskott Nuvia, eftersom dessa produkter inte väntas leta sig ut förrän under nästa år.

Från renderingar av den kompakta enheten visas ett gäng olika anslutningsalternativ, däribland olika USB-portar, Displayport och nätverksuttag. Datorerna kan även staplas, antingen bokstavligt talat ovanpå varandra eller i rack. Det senare gör det tydligt att Microsoft riktar sig mot utvecklare med "Volterra", som för närvarandet inte marknadsförs mot konsumenter.

Den kompakta datorn är designad och byggd specifikt för utvecklare som arbetar med applikationer som nyttjar både AI och Windows on ARM. Utöver hårdvaran sällskapas det av en mjukvarusatsning, där verktyg som Visual Studio 2022 får så kallat native-stöd för ARM.

Att datorn är tänkt för utvecklare innebär dock inte nödvändigtvis att det inte blir möjligt att införskaffa sig en. För tillfället saknas däremot både pris och lanseringsdatum, även om det senare spås kunna ske någon gång under sommaren.