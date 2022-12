Google presenterade Pixel 7-serien i oktober som bland annat erbjöd ny design, förbättrad kameraupplevelse samt AI-funktioner. Den trevligaste nyheten för oss i Sverige handlade om tillgänglighet då Pixel 7-serien är den första som faktiskt släpps här. Under presentationen av Pixel 7-enheterna bekräftade Google att fler funktioner är på ingång och nu har några av dessa nyheter implementerats.

Pixel 7 och 7 Pro har via en ny säkerhetsuppdatering fått vad som Google kallar för Pixel’s biggest feature frop yet. Den stora nyheten i uppdateringen är möjlighet att aktivera VPN via Google One utan extra kostnad, vilket vanligtvis kostar kring 100 kronor i månaden för Google One-användare som prenumererar på 2 TB-alternativet. VPN-tjänsten används för att förhindra spårning av din IP-adress samt ökad säkerheten om du kopplar upp dig till osäkra nätverk. Det finns dock ingen möjlighet att precisera var datatrafiken ska slussas.

Vidare har Pixel 7-användare fått tillgång till Clear Calling som med hjälp av Google Tensor G2-processor förbättrar ljudkvaliteten i samtal. Mer specifikt handlar det om en form av brusreducering som med hjälp av AI plockar bort bakgrundsbrus för att se till att din röst hörs i samtalet och inte din omgivning.

Dessa nya tillskott är endast tillgängliga i Pixel 7 och 7 Pro, medan äldre Pixel-enheter får stå utan. Uppdateringen lägger dock till funktioner som kan användas av andra enheter, bland annat hörlurarna Pixel Buds Pro, som får spatialt ljud med huvudspårning. Även om funktionen har implementerats i mjukvaran dröjer det till januari till funktionen aktiveras helt.