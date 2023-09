Nyligen presenterade Reddit sitt “Reddit Contributor Program", ett initiativ där användare kan tjäna pengar på sitt tillskott till sajten. Du kan ansöka om att gå med i programmet om du är över 18 och har haft ditt konto i mer än 30 dagar. Vissa typer av inlägg är inte inte berättigade att ge ersättning, som till exempel olämpligt innehåll, inlägg om våld, alkohol och hasardspel.

Konceptet är ganska simpelt: Reddit använder sig av karma, en typ av poäng som användare får när de bidrar till siten, och guld, som i princip är dricks till inlägg man gillar. Ju mer karma och guld du har, desto mer tjänar du. En användare som har minst 5 000 karma får 1 USD per guld, vilket är ungefär 11 svenska kronor. Har du istället mellan 100 och 4 999 karma tjänar du strax under dollarn per guld. Samtidigt gör Reddit också om sitt system med hur guld fungerar för att det ska bli mer lättanvänt.

Nyligen lanserade även X, tidigare Twitter, en liknande tjänst. Även där kan vissa kreatörer tjäna pengar på de intryck deras inlägg får. Det har dock höjts en del kritiska röster på X, då oron är att detta program enbart leder till klickbete.

I dagsläget är Reddits nya system bara begränsat till USA, så vi i Sverige får behålla våra vanliga jobb ett tag till.