Under gårdagen meddelade spelmotorn Unity att bolagets VD, John Riccitiello, avgår med omedelbar verkan. Bolagets styrelse letar för närvarande efter en permanent ersättare och under tiden kliver James M. Whitehurst in och fyller VD-rollen. Han har bakgrund som rådgivare hos IBM och har agerat som VD för Red Hat, som bland annat är kända för sin Linux-utgåva med samma namn.

John Riccitiello lämnar kort efter att spelmotorn och bolagets ledning blev föremål för skarp kritik från spelutvecklare. Kritiken riktades mot spelmotorns planer att från och med årsskiftet införa en ny avgift. Den skulle utöver existerade prisplan påföra en kostnad med utgångspunkt i hur många gånger ett spel installeras.

De nya avgifterna resulterade i att såväl enskilda utvecklare som spelstudior meddelade att de planerade sluta använda Unity som spelmotor. Bara några veckor efter beskedet backade spelmotorn på beslutet och genomförde flera ändringar kring den kommande avgiften, däribland möjlighet att istället välja en royalty-modell baserad på spelets intäkter istället för antalet installationer.

Från pressmeddelandet framgår inte huruvida VD:ns avgång har något med spelmotorns avgiftsfiasko att göra. Efter planen meddelades var det dock flera som riktade kritiken mot specifikt Riccitiello, som är tidigare associerad med kontroversiella uttalanden om så kallad monetization och mikrotransaktioner i spel från sin tid som VD på Electronic Arts.

Källa: Businesswire, The Verge