Efter att ha undersökt APK-filen tillhörande Youtube Music-appen för Android (version 7.06.53) hittade Android Authority information om en funktion som går under namnet ”Ask for Music”.

Om den så småningom släpps är det troligt att Ask for music ersätter den befintliga röstsökningsfunktionen, eftersom informationen hittades i en fil med namnet ”conversational_text_input.xml”. Där framgår det också att Ask for music är en funktion som är tänkt att användas för AI-generade svar.

Att baka in AI i Youtube Music ligger i linje med Googles satsning på att integrera AI och naturlig språkbehandling (NLP) i sina produkter och tjänster, och Android Authority spekulerar i vilka fördelar detta skulle medföra när det gäller sökningar i en musikapp.

Potentiellt skulle funktionen göra det möjligt att söka efter specifika låtar eller musikvideor som man inte kan namnet på bara genom att beskriva dem. Ett annat användningsområde skulle kunna vara att få hjälp med att plocka fram låtar som liknar andra baserat på olika kriterier.

Nyligen fick även Youtube Music funktionen ”Hum to search”, som ska hjälpa användaren att hitta låtar genom att nynna melodin.