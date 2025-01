Under 2023 meddelade Microsoft att företaget upphör att tillverka möss och tangentbord under eget namn, och fortsatte enbart tillverka kringutrustning under Surface-varumärket. Beslutet chockade många kunder, men Microsoft meddelade senare att det har slutit avtal med Incase om att ta över tillverkningen.

Incase har återlanserat många av Microsofts gamla möss, tangentbord och headset, men har ännu inte kommit igång med försäljningen.

Nu lanserar företaget ett nytt ergonomiskt tangentbord som också har designats av Microsoft, rapporterar The Verge. Den nya modellen påminner om gamla Microsoft Ergonomic Keyboard men är kompaktare med en layout som är typisk för bärbara datorer, kring 60–65 procent av ett fullstort tangentbord.

Compact Ergonomic Keyboard använder brytare med så kallad saxupphängning, vilket också är vanligt på bärbara datorer, och är utrustat med en Copilot-knapp. Det ansluts med Bluetooth och drivs av tre vanliga AAA-batterier som ska hålla i tre år. Det är okänt hur många olika layouter för olika språk tangentbordet kommer tillverkas med.