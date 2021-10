När Valve lanserade Half-Life år 1998 var de långt från den speljätte de är idag. Bolagets tillväxt är i mångt och mycket tack vare titeln, som hyllades av både kritiker och spelare. Kombinationen av en first person shooter och en sammanhängande berättelse var en enorm succé, vilket återupprepades igen med Half-Life 2.

I helgens söndagsmatiné djupdyker vi i just Half-Life. Det är ett av flera spel vars succéer och sedermera förfall dokumenterats av Youtube-kanalen Gvmers "Rise and Fall"-serie. Kanalen specialiserar sig på just speldokumentärer och bjuder ofta på unika infallsvinklar och pekar ut nyckelpersoner, särskilda händelser och andra intressanta aspekter en vanlig gamer kanske inte vanligtvis får ta del av.

Avsnitten ligger i snitt på runt 40 minuter och passar ofta lika bra att bara lyssna på. Om du inte kan få nog av Half-Life finns även uppföljaren "The Revival of Half-Life", som handlar om VR-uppföljaren Half-Life: Alyx. Faller inte Valve och Half-Life i smaken finns en mängd andra att välja på, däribland ett avsnitt om Biowares Anthem och Remedys Alan Wake.

Helgens söndagsmatiné är ett tips från @Tachiyon, som väldigt lägligt räddade oss från tillfällig idétorka. Tack!