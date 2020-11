Hallå... Hamnat i en jävla soppa här, så länkar till ursprungstråden jag gjorde här för ett par månader sedan:

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1600582-dator-som-far-...

Började med att man satt och lirade All Hell Let Loose i ett par timmar så la datorn ner.

Efter ett par försök att starta datorn så misstänkte jag DIREKT CPU, för jag har varit med om liknande problem förut för många år sedan. Så skickade in skiten och fick tillbaka detta svar:

https://imgur.com/EEloBDm

Efter flera månader och olika typer av felsökningar så fick jag nog. Skickade in hela datorn till en PC-butik som gör felsökning&reparation.

Svaret kom tillbaka idag - CPU:n som är defekt, de har provat med sin egna CPU och då fungerar allt felfritt.

Jahapp. Vad gör jag nu då?

Förväntar mig att NetOnNet både ersätter CPU och kostnaden för felsökningen jag fick pröjsa, eller har jag helt fel här? Kan man kräva mer eftersom jag spenderat så jävla mycket tid på ett fel dom borde hittat för flera månader sen då jag skickade in det från första början?

Någon som varit med om liknande? Vet inte vart jag ska börja...

Tack!