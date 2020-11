Soda crate

Hej sitter nu och försöker komma vidare men inget verkar fungera i mitt huvud. uppgiften lyder i alla fall för E nivå.

Krav på läskbackenDetta är krav på konkret innehåll i programmet. För krav gällande exempelvis kodstruktur, kommentering, och formatering av utdata hänvisas till de formella kunskapskraven sist i detta kompendium.I uppdragsbeskrivningen på Hermods finns en hjälpkod man kanladda neroch använda som mall för att komma igång.Betyg EI objektetsodacrateska det finns en vektor som håller reda på 25 stycken flaskor. Varje element i vektorn är ett namn som exempelvis ”coca-cola” eller ”Ramlösa”.Observera att det ska vara justen vektor och inte en lista.I sodacrateska det finnas en switch-case meny där alternativen kopplas till olika metoder. Dessa metoder är:1.Lägga till en läsk i vektorn (läskbacken)2.Skriva ut innehållet i vektorn (läskbacken)3.Beräkna det totala värdet av backen och skriv ut på skärmen4.Avsluta programmetUnder metoden Run() ska alltså kod skrivas som skriver ut text som välkomnar användaren och därefter får en lista över vilka saker man kan göra. Detta val bör ju läggas i en loop så inte programmet stängerner efter att man valt något.Man ska inte kunna stoppa in fler än 25 drycker i backen, eventuellt kan man få välja att ersätta en flaska i en full back med en annan.Här används då med fördel variabeln amount_bottles (se figuren) som kan hålla reda på antal flaskor.Är backen full ska man få meddelande om detta och då får man välja en position och den gamla läsken försvinner.För uträkning av det totala värdet så utgår vi ifrån att varje flaska kostar 5 kronor.

Jag vill att användaren ska kunna lägga till en dricka,ta bort,se priset,se innehållet i backenn och sedan avsluta programmet. får inte till det.

detta är min kod.

class Soda

{

private string Name;

private string Type;

private double Price;

public string Namn { get { return Name; } set { Namn = value; } }

public string Typ { get { return Type; } set { Type = value; } }

public double Pris { get { return Price; } set { Price = value; } }

public Soda(string _Name, string _Type, double _Price)

{

Name = _Name;

Type = _Type;

Price = _Price;

}

}

class Sodacrate

{

private Soda[] drinks = new Soda[24];

private List<Soda> Drink_list = new List<Soda>();

public void drinklist()

{

Drink_list.Add(new Soda("Red bull", "Energy drink" 10.95));

Drink_list.Add(new Soda("Coca cola", "Soft drink" 15.35));

Drink_list.Add(new Soda("Water", "Mineral water" 8.80));

Drink_list.Add(new Soda("Peroni", "Beer" 15.35));

Drink_list.Add(new Soda("Guiness", "Beer" 35.50));

Drink_list.Add(new Soda("Pepsi Max", "Soft drink" 7.00));

Drink_list.Add(new Soda("Monster drink", "Energy drink" 25.00));

Drink_list.Add(new Soda("Powerking", "Energy drink" 12.00));

Drink_list.Add(new Soda("Fanta", "Soft drink" 14.00));

Drink_list.Add(new Soda("7-up", "Soft drink" 9.00));

}

public void Run()

{

string choice;

do

{

Console.WriteLine("Hello and welcome to soda crate!");

Console.WriteLine("In this pro gram you will assemble your own soda crate with all your favourite drinks");

Console.WriteLine("What would you like to do first?");

Console.WriteLine("

Menu");

Console.WriteLine(" 1: Add a drink");

Console.WriteLine(" 2: Remove a drink");

Console.WriteLine(" 3: Show your drinks");

Console.WriteLine(" 4: Search for a drink");

Console.WriteLine(" 0: Terminate the program");

choice = Console.ReadLine();

switch(choice)

{

case "1":

add_soda();

break;

case "2":

remove_soda();

break;

case "3":

print_crate();

break;

case "4":

find_drinks();

break;

case "0":

break;

}

} while (choice != "0") ;

}

public void add_soda()

{

}

public void remove_soda()

{

}

public void print_crate()

{

}

public void calc_total()

{

}

public static void Main(string[] args)

{

}

}

}

}