5600 / 5800 / 5900 / 5950 XMP profile fault / non working

XMP profile non working, probably caus bios error.

XMP profiler funker ej, möjligt fel relaterat till bios.

So currently, set latencies and frequencies manually.

I myself have GSKILL Neo 3600 CL18-22-22-42 which is currently running in 3200 CL16-17-17-40

Så för närvarande, sätt latenser och frekvenser manuellt.

Jag själv har GSKILL Neo 3600 CL18-22-22-42 som körs förnärvarande i 3200 CL16-17-17-40