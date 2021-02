Samsung Odyssey G7 27" 1440p 240hz

Asus ROG STRIX Z370-H GAMING | Gigabyte Geforce GTX 1080 Ti Aorus Xtreme Edition 11G | Intel Core i7 8700K | CORSAIR Hydro Series H100x | Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 2666MHz Vengeance LED | Corsair 780T Big Tower Vit | Cooler Master V650 80 Gold | Samsung 860 EVO 500GB | Segate Barracuda 3TB | ASUS VG279QM G-Sync@280Hz |

It aint about power, it's about balance!