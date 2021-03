Threadripper 2950x minnesproblem?

Försöker att diagnostisera minnes problem med ett Asus x399-a Prime moderkort + 2950x threadripper processor.

Det konstiga är att jag kan köra memtest i 2 dagar i sträck utan errors, sen startar jag om datorn, startar memtest igen utan att ändra några settings och wips så har jag errors redan efter 10 minuter.

Startar om igen, inga errors, startar om igen, inge errors, startar om igen nu helt plötsligt errors.

Vad tror ni detta kan bero på?

Har haft detta problem ett tag nu, i början trodde jag det var en minnesmodul som strulade då jag körde klassiska trial and error och tog ut 2 moduler, körde memtest > inga errors, satte in minnesmodulen > errors. Men nu visar det sig att errors verkar vara slumpade och verkar endast hända när datorn startar om och är i ett "error prone mode" eftersom errors alltid uppstår inom 10 minuter, om det inte uppstått inom 10 minuter så uppstår det inte efter 72 timmar heller (kör memtest pro).

Vad göra? Är det bara kassera moderkortet som dött? Detta ska sitta i produktionsserver så stabilitet är det absolut viktigaste. Har senaste bios osv, tänkte bara kolla om någon varit med om något liknande?

------------------------------------------

Detta test är det som failar, men har bara sett 1 failure, det är alltså inte flera i rad, addressen ändras varje gång den failar:

Test 1 [Address test, own address, Sequential]

Each address is written with its own address and then is checked for consistency. In theory previous tests should have caught any memory addressing problems. This test should catch any addressing errors that somehow were not previously detected. This test is done sequentially with each available CPU.