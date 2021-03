Hur får man in överföringen till sitt konto på crypto.com med sepaöverföring?

Dom skriver "The name on your bank account must be the legal name associated with your crypto.com account"

Mitt fulla namn är mitt kontonamn på crypto.com, men mitt bankkontonamn är ju bara mitt tilltalsnamn & efternamn.

Vill ju inte skicka $$ ut i nullen.

Har frågat dom i chatten för ett par dagar sedan men har inte fått något svar ännu.