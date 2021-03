[localbitcoins] får inte ut mina sista pengar

Skrivet av superegg: Tjo, Är typ pank och upptäckte att jag hade kvar lite pengar hos localbitcoins som bliv över efter ett köp, men jag kan inte sälja dom eller flytta dom till ett annat plånbok. https://i.imgur.com/qAbkkP3.png Det står att jag har pengar i min plånbok, vad är felet? Jag har VERIFIED mig till Tier 0, och ska funka. Gå till inlägget

Verification progress per Tier

T0

Accounts that have successfully completed Onboarding checks, i.e. have verified their email address and phone number and provided user’s full name and country of residence, are T0 verified.

T0 accounts are apt to complete buy trades and sell trades by replying to offers posted by other users, and to send out Bitcoin transactions to other Bitcoin wallet addresses. In order to have a LocalBitcoins receiving wallet address and create ads in LocalBitcoins, accounts must be at least T1 verified.

Citerat från: https://localbitcoins.com/guides/verification-guide

Hade först och främst provat trycka på länken du blir ombedd att klicka på för att ”verifiera”