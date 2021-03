MSI B550 Tomahawk går in i Windows men inte bios

Hej allesammans! Fick för mig att uppgradera datorn idag från ett 350 moderkort till 550 serien. Köpte via netonnet på eftermiddagen och installerade, allt var frid och fröjd tills uppstart. Tog lång tid på sig, fick starta om flera gånger innan det visade någonting på skärmen. Har pillat hela eftermiddagen med detta och aldrig lyckats komma in i bios vilket var av stort intresse eftersom jag vill kunna gå in och reglera minneshastighet, pbo med mera... Till saken hör att jag aldrig avinstallerade befintliga drivrutiner innan jag påbörjade uppgradering, kan det spöka så pass?

Mina tidigare prylar:

*Gigabyte AB350 Gaming 3 (om jag inte missminner mig)

Ryzen 3600

16gb Corsair Vengeance 3000mhz

Det tråkiga är att det inte ens går att starta om datorn, jag måste med andra ord kallstarta datorn, ibland genom att dra ut strömmen ur datorn alt. byta ingång på grafikkortet (1080ti) displayport. Jag har försökt att gå igenom drivrutinerna och avinstallera men som ni säkert är bekant med kräver det en omstart, tyvärr kommer jag aldrig till det läget...

I vanlig ordning genom googling har jag försökt att cleara CMOS genom både att dra ut batteriet samt jumper caps. Ingen skillnad

För att ge lite klarhet, det funkar utomordentligt att använda datorn när jag väl fått igång den, spelen fungerar som det ska men en sak som jag märkte var att MSI afterburner nollställt sig och gav inte längre någon överklockning, likadant med klockan i windows. Visade ungefär 6h fel.